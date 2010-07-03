Депутат оценил состояние украинских МиГ-29 в Крыму

Десяток истребителей МиГ-29 ВВС Украины, которые остаются в Крыму с 2014 года, сейчас уже потеряны как боевые единицы. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы "Бельбек" (Крым), пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище", – сказал Белик в комментарии РИА Новости.
Уже 5 лет самолетам не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали приборы и двигатели. Стойки шасси и колеса у них уже "отжили свое", заявил депутат. Он исключил возможность использования истребителей как доноров для ремонта российской авиации.
После 2014 года в Крыму осталось несколько десятков украинских кораблей и около десяти МиГ-29. Истребители находятся на авиабазе "Бельбек". Украинская боевая техника здесь не ремонтировалась в течение этих лет. Российские военные охраняют ее и обеспечивают пожаробезопасность.
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