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Швеция решила закрыть расследование взрывов "Северных потоков" из-за вступления страны в НАТО. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

"Это не случайно. Швеция проходит процедуру вступления в НАТО – структуру американского гегемонизма", – объяснил Володин.

Он уверен, что Стокгольм не может рассказать правду об инциденте, так как главная страна, "без участия которой не обошлось", – это США. Из-за этого, по его мнению, прокуратура Швеции пошла на сокрытие преступления.

Спикер ГД отметил, что Вашингтон продолжает при помощи НАТО разрушать Евросоюз, а государства последнего в результате остаются со своими проблемами.

7 февраля 2024 года прокуратура Швеции решила остановить расследование теракта, так как выяснилось, что юрисдикция страны не распространяется на этот случай, заявили в пресс-службе ведомства.

Материалы дела показали, что в диверсии точно не участвовали ни сама страна, ни граждане Швеции. Главный прокурор страны добавил, что расследованием теперь продолжит заниматься ФРГ.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение Швеции является примечательным, а также высказал заинтересованность тем, как подойдут к расследованию в Германии.

Прекращение дела можно объяснить страхом рассказать правду, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, страна еще заинтересована в раскрытии правды. Поэтому Генпрокуратура Германии продолжает расследование.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Всего было зафиксировано четыре повреждения трубопровода. Поставки газа были прекращены.

Новости мира: прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"