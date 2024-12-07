Президент переходного периода Буркина-Фасо заявил о роспуске правительства

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Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре объявил об отставке премьер-министра Аполлинера Кьелема де Тамбела и роспуске его правительства. Об этом сообщает портал Lefaso со ссылкой на постановление президента.

Согласно документу, отправленное в отставку правительство будет продолжать свою работу, пока не будет назначен новый кабмин.

В июле этого года власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера приняли решение создать Конфедерацию государств Сахеля.

Страны приняли соответствующее решение по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля, чтобы сделать еще один шаг к большей интеграции.