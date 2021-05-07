Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в депутаты Госдумы

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Рэпер Слава КПСС планирует пойти на сентябрьские выборы в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива". Об этом он рассказал в стриме на своем YouTube-канале.

"Я принял решение выдвигаться в Госдуму. Я тут пообщался с друзьями из партии "Зеленая альтернативна" – там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы", – отметил музыкант.

Вячеслав Машнов уточнил, что намерен бороться за озеленение городов, создание комфортной городской среды и открытие веганских кафе.

Ранее стало известно об утверждении кандидатуры бывшей участницы российской музыкальной группы "Тату" Юлии Волковой для предстоящего предварительного голосования "Единой России".

Однако сообщалось, что заявка может быть аннулирована, если Волкова до 16 мая не разместит на сервисе "Предварительное голосование – 2021" два видеоролика.