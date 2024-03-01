Байден подписал краткосрочный бюджет США во избежание шатдауна

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Президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении временного финансирования работы правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.



До этого законопроект, который позволит избежать шатдауна – перебоя в финансировании правительства и остановки его работы, был согласован американским конгрессом. В поддержку проекта высказались 77 сенаторов, 13 из них выступили против.

Новый закон продлевает временные лимиты финансирования различных министерств и ведомств с 1 и 8 марта до 8 и 22 марта соответственно. Это позволит дать властям Штатов дополнительные дни для завершения работы над полноценным годовым бюджетом, уточнили в пресс-службе.

Ранее американские законодатели достигли согласия о шести законах, которые подразумевают финансирование разных направлений работы правительства страны. Еще шесть других законов должны доработать до 22 марта.

До этого, 18 января, Сенат американского конгресса уже одобрял резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства. Тогда документ продлевал временное финансирование до 1 и до 8 марта.

Ранее в том же месяце Байден подчеркивал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства на весь предстоящий год.

Конгресс США одобрил проект временного финансирования правительства