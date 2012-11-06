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06 ноября 2012, 17:30

Общество

Атмосферное давление в Москве упало до рекордного уровня

Погода в столице продолжает бить рекорды. Днем 6 ноября атмосферное давление опустилось до 728 миллиметров ртутного столба.

Это ниже рекордного значения, зафиксированного в 2001 году, сообщает "Метеоновости".

Кроме того, температура воздуха во вторник держится на 6-7 градусов выше нормы. Сегодняшний день может стать самым теплым за последние 90 лет. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 ноября 1922 года. Тогда воздух прогрелся до + 11,6 градусов.

погодные аномалии погода атмосферное давление
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