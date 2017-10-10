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10 октября 2017, 09:40

Птенец рогатого ворона родился в Московском зоопарке

парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птенец кафрского рогатого ворона родился в Московском зоопарке. Это первое потомство у пары воронов, которая живет в зоосаде уже 20 лет.

Птенца можно увидеть в павильоне "Дом птиц" на старой территории зоопарка. Сейчас детеныш живет отдельно от родителей. Когда он подрастет, его поместят в вольер со взрослыми птицами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кафрский рогатый ворон – самый крупный представитель семейства птиц-носорогов. Он занесен в Красную книгу как уязвимый вид. Свое название птицы получили благодаря крупному клюву с горбинкой.

Рогатые вороны обитают только в Африке. Местные племена называют их священными. Африканцы верят, что птицы предсказывают наступление сезона дождей. Считается, что рогатый ворон издает громкий крик, схожий с львиным рыком, предчувствуя перемену погоды.

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