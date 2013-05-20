Форма поиска по сайту

20 мая 2013, 16:02

Спорт

Фестиваль паралимпийского спорта пройдет во дворце "Динамо"

28 мая во дворце спорта "Динамо" пройдет фестиваль паралимпийского спорта. В мероприятии примут участие до 200 школьников с различной степенью инвалидности.

В программе фестиваля - интерактивные конкурсы, турниры, эстафеты, мастер-классы и игры по нескольким видам спорта - футбол, гол-бол, бочче, паралимпийский волейбол, теннис.

Фестиваль посетят гости из госструктур в сфере паралимпийского спорта, а также же известные спортсмены.

Принять участие в мероприятии могут дети в возрасте от 9 до 15 лет.

паралимпийцы

