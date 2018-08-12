Парк Горького в воскресенье отмечает 90-летний юбилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В воскресенье, 12 августа, парк Горького в столице отмечает 90-летний юбилей. Об этом сообщается на официальном портале зоны отдыха.
На сайте парка говорится, что ЦПКиО имени Максима Горького открылся в воскресенье, 12 августа 1928 года, и за девять десятилетий стал символом и неотъемлемой частью Москвы. В день рожденья для посетителей парка проведут экскурсии и квест по разным эпохам и настроениям.
В 11:00 в парке стартовал квест "Go Парк Горького", участников которого ждут испытания, розыгрыши, головоломки и загадки.
В 13:00 и 15:00 в парке пройдут экскурсии "Мгновения истории Парка Горького". Гости узнают историю создания скульптуры-символа парка "Девушки с веслом" и двух моделях, которые позировали скульптору Ивану Шадру.
Также посетители увидят четырехметровую копию скульптуры "Девушка с веслом", отпечатанную на 3D-принтере. Арт-объектом можно полюбоваться на первом этаже музея, который находится в арке главного входа.
Самые смелые посетители смогут прыгнуть с 35-метровой парашютной вышки и приземлиться в цветочные клумбы на любимые цветы писателя Алексея Горького.
"Девушка с веслом" вернулась в Парк Горького
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