Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в воскресенье, 30 мая, ожидается облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

В Москве максимальная температура составит от 15 до 17 градусов выше нуля, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов тепла.

"Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45 %", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, начинает расти атмосферное давление, вскоре оно приблизится к привычным значениям. Геомагнитный фон прогнозируется спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном ветре – до вечера 31 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности. Помимо этого, в ряде регионов в ночь с 30 на 31 мая ожидаются заморозки.