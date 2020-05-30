Спасатели встретили в столичных аэропортах в мае около 8 тыс прибывших пассажиров

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Спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) в мае встретили 95 рейсов, на которых из-за рубежа прилетело около 8 тысяч пассажиров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.

По словам замначальника пожарно-спасательного отряда №207 Государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" Александра Голубых, больше всего пассажиров прибыли в аэропорт Шереметьево. Во Внуково и Домодедово самолеты прилетали с меньшей периодичностью.

"В аэропорту Жуковский в большей степени сейчас принимают различные грузовые рейсы", – сказал он.

Как уточняется, спасатели измеряют температуру, проводят санобработку, организуют соблюдение безопасной дистанции между пассажирами, а также при необходимости помогают прибывшим из-за границы гражданам заполнять анкеты.

В пресс-службе добавили, что россиян круглосуточно встречают 27 сотрудников департамента.

За последние сутки в России подтвердили 8 952 случая коронавирусной инфекции. В 3 747случаях не было клинических проявлений. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах РФ. На Москву приходится 2 367 выявленных случая, на Подмосковье – 735, на Санкт-Петербург – 365.

Всего в России зарегистрировано 396 5753 случая коронавирусной инфекции, что на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 181 человек, за весь период – 4 555 человека. За сутки вылечились 8 212 пациента, за все время – 167 469.