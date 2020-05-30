Спасатели встретили в столичных аэропортах в мае около 8 тыс прибывших пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) в мае встретили 95 рейсов, на которых из-за рубежа прилетело около 8 тысяч пассажиров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.
По словам замначальника пожарно-спасательного отряда №207 Государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" Александра Голубых, больше всего пассажиров прибыли в аэропорт Шереметьево. Во Внуково и Домодедово самолеты прилетали с меньшей периодичностью.
"В аэропорту Жуковский в большей степени сейчас принимают различные грузовые рейсы", – сказал он.
Как уточняется, спасатели измеряют температуру, проводят санобработку, организуют соблюдение безопасной дистанции между пассажирами, а также при необходимости помогают прибывшим из-за границы гражданам заполнять анкеты.
В пресс-службе добавили, что россиян круглосуточно встречают 27 сотрудников департамента.
За последние сутки в России подтвердили 8 952 случая коронавирусной инфекции. В 3 747случаях не было клинических проявлений. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах РФ. На Москву приходится 2 367 выявленных случая, на Подмосковье – 735, на Санкт-Петербург – 365.
Всего в России зарегистрировано 396 5753 случая коронавирусной инфекции, что на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 181 человек, за весь период – 4 555 человека. За сутки вылечились 8 212 пациента, за все время – 167 469.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: