С вернувшимися из-за границы работают опергруппы спасателей – Бирюков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Оперативные группы спасателей встретили в московских аэропортах порядка 42 тысяч человек, вернувшихся из-за границы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы организовал работу оперативных групп в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский по встрече и учету прибывающих из-за границы граждан", – заявил представитель мэрии.

Как объяснил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, за 12 дней работы оперативные группы обработали пассажиров 305 рейсов со всего мира. Наибольшая нагрузка выпала на Шереметьево, куда прибыли 189 самолетов.

Полномочия оперативных групп подразумевают термометрию прибывших и анкетирование. Данные затем обрабатывают в специально созданном центре. Работают там 100 сотрудников.

Кроме того, в аэропортах, помимо спасателей, размещены психологи, связисты и фельдшеры.

По словам Бирюкова, комплексная работа с пассажирами прибывающих в Москву рейсов позволяет контролировать здоровье граждан и подключать профилактику при необходимости.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ предпримет дополнительные меры по соблюдению прав граждан и закона во время пандемии коронавируса. В частности, это касается усиления контроля за гражданами, ранее вернувшимися из-за границы. Данная группа граждан обязана соблюдать 14-дневный карантин.

