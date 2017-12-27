До 2 градусов тепла прогреется воздух в Москве в среду

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Облачная погода с осадками и гололедицей прогнозируется в столице в среду, 27 декабря.

До пятницы, 29 декабря, температура не опустится ниже нуля градусов, сообщает Гидрометцентр России. Такие показатели превышают норму в среднем на 7–9 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

26 декабря сообщалось, что высота снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 14 сантиметров. Однако синоптики ожидают, что к новогодним праздникам снег может растаять.