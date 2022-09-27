Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в России

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В перечень видов деятельности с высокими зарплатами вошли страхование, финансы и добыча полезных ископаемых. В России эти специалисты смогли за месяц в среднем заработать от 115 до 130 тысяч рублей, сообщает RT.

Также хорошо зарабатывали россияне в сфере информации и связи (107,8 тысяч рублей), научной, профессиональной и технической областях (96 тысяч рублей) и сфере образования (73,7 тысячи рублей).

В перечень с наименьшим заработком попали работники отелей и предприятий общепита (37,7 тысячи рублей), административные работники (43,8 тысячи рублей), сотрудники, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, а также утилизацией отходов (около 47 тысяч рублей), работающие на рынке недвижимости (47,5 тысячи рублей), торговли и ремонта транспортных средств (55 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Чукотка стала лидером среди российских регионов, где зафиксированы наиболее высокие зарплаты в стране. Она в этом субъекте составляет 139 тысяч рублей.

В топ-5 регионов с самыми высокими заработными платами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (135,8 тысячи рублей), Камчатка (127,2 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (123,7 тысячи рублей) и Москва (123,7 тысячи рублей).

