Бессараб назвала отсутствие в РФ семей с нехваткой средств на еду успехом соцполитики

24 июля, 14:12Общество
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Статистика Росстата об отсутствии в России семей, которые сталкиваются с нехваткой средств на еду, демонстрируют успех социальной политики страны, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Я бы не стала называть это просто статистикой, я бы назвала это результатом последовательных действий. Начиная с 2007 года, с введения программы материнского семейного капитала, Россия постоянно расширяла меры социальной поддержки", – подчеркнула депутат в беседе с "Лентой.ру".
Она также отметила, что направления социальной политики страны касаются различных и наиболее уязвимых категорий граждан. По словам парламентария, работа в этом направлении является сложной, повсеместной и последовательной. Бессараб также напомнила, что государство поднимает МРОТ и прожиточный минимум.
По ее мнению, без подобных результатов соцполитика была бы невозможна, поскольку она представляет собой целый комплекс действий по развитию экономики, государства и социальной поддержке россиян.
По данным Росстата, в прошлом году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с 2004 года. В 2022 году таких хозяйств было 0,1%. При этом число семей, считающих, что у них достаточно средств для покупки всего необходимого, выросло с 2,7% в 2022 году до 3,4%. Этот показатель был самым высоким в 2019 году и составлял 3,5%.
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