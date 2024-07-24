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В прошлом году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с 2004 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и собственный анализ.

В 2022 году таких домохозяйств было 0,1%. Число домохозяйств, считающих, что у них достаточно средств для покупки всего необходимого, выросло с 2,7% в 2022 году до 3,4%. Этот показатель был самым высоким в 2019 году и составлял 3,5%.

Семей, у которых хватает денег на покупку еды, одежды и товаров длительного пользования, стало на два процентных пункта больше – 36,6%. В этот список не входят недвижимость и автомобили.

При этом доля тех, кому хватает на еду и одежду, но не на товары длительного пользования, сократилась с 49,7 до 48,7%. Количество семей, которым хватает только на еду, снизилось с 12,9 до 11,2%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2025–2027 годы от Минэкономразвития, средние среднемесячные зарплаты россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году. Преодоление показателя в 100 тысяч предполагают как оптимистичный, так и пессимистичный варианты прогноза. Во втором варианте предполагается более высокая инфляция и снижение курса рубля.

Согласно оптимистичному варианту прогноза, уже в этом году среднемесячная начисленная зарплата россиян вырастет на 13,6 процента (почти 10 тысяч рублей) и достигнет показателя в 84 тысячи рублей.