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Общество

23 января, 12:43

Разведенных родителей привлекли к обеспечению детей жильем

общество власть дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме приняли в третьем, окончательном чтении закон правительства о привлечении разведенных родителей к обеспечению несовершеннолетних детей жильем.

В частности, предлагается привлекать проживающего отдельно от ребенка родителя к дополнительным обязательствам по обеспечению его жилым помещением.

"Учитывая изложенное, законопроектом предлагается внести в абзац первый пункта 1 статьи 86 Семейного кодекса РФ изменение, заменив слова "тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств" словами "тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства", – говорится в пояснении.

Отмечается, что в таком случае суд сможет выносить решения, основываясь на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты, поскольку оценка ситуации будет производиться на основе совокупности всех обстоятельств.

Ранее адвокат Мария Куракина оценила подобную инициативу. По ее словам, речи о покупке ребенку квартиры не идет. Так, предлагается выделять средства на обеспечение ребенка жильем: это может быть и ипотека, и аренда.

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