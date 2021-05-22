В России выявили 8 709 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России за последние сутки коронавирусом заразились 8 709 человек в 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 042 пациентов.

На Москву пришлось 2 653 случая, на Санкт-Петербург – 833, на Московскую область – 775, на Ростовскую область – 197, на Воронежскую область – 143, на Нижегородскую область – 143, на Саратовскую область – 119, на Самарскую область – 118, на Иркутскую область – 113, на Республику Саха – 112.

Наименьшие темпы прироста заболевания наблюдаются в Еврейской автономной области, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в России зафиксировано 4 992 554 случая коронавируса.

Скончались от инфекции за последние сутки 386 человек, за все время – 118 125 пациентов. Выздоровели после прохождения лечения за последние 24 часа 9 345 человек, за весь период – 4 610 465 человек.

Ранее ученые заявили, что антитела к коронавирусу у людей, которые переболели инфекцией, ослабевают к новым штаммам вируса через 6–12 месяцев после появления.

