МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем до полудня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе в ближайшее время ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, неблагоприятная погода сохранится в столице до 12:00 21 июня. При грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, уточняют метеорологи.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что после полудня в городе установится переменная облачность без осадков. Воздух в городе прогреется до +22 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Накануне городские службы ликвидировали последствия ливня в Москве. Сообщалось, что в отдельных районах города выпало до 70% от месячной нормы осадков. Сильный ветер повалил не менее 10 деревьев. От удара молнии пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что за первые три недели июня в столице выпало около 156 миллиметров осадков. Прирост осадков с начала июня в городе составил почти 210% месячной нормы.

По оценкам синоптиков, больше всего осадков выпало 18 июня – 41 миллиметр. Такие показатели побили рекорд 1928 года.

