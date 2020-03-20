Оперштаб: в Подмосковье выписали первую вылечившуюся от COVID-19 пациентку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первая вылечившаяся от коронавируса пациентка выписана в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"Заболевание протекало в легкой форме. Лечение проводилось в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ. Итоговые тесты показали отрицательный результат", – заявили в оперштабе.

Сообщается, что пациентка здорова, симптомов болезни у нее не наблюдается.

На данный момент в Московской области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Москве таковых уже 98, в то время как по всей России COVID-19 обнаружили у 199 пациентов.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось.

