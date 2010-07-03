Москвичи начали продавать в интернете куличи к Пасхе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи начали продавать куличи в интернете в преддверии Пасхи. В среднем один кулич стоит 485 рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Юла".
Купить можно куличи с различными начинками (цукаты, изюм, орехи, апельсиновая цедра, шоколад) и украшенные праздничным декором.
"Цены на "Юле" варьируются от 50 рублей за маленький кулич (150 граммов) до 1,5 тысячи рублей за кулич диаметром 15 сантиметров, приготовленный из натуральных ингредиентов", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также в продаже появились праздничные корзины, подарочные наборы из пряников и оригинальные сувениры в виде пряничного яйца.
В преддверии праздника в городе проходят мастер-классы по приготовлению куличей. В стоимость занятия входят приветственный фуршет и напитки, продукты и инвентарь, приготовление куличей под руководством шефа, а также рецепты. Участие стоит около трех тысяч рублей.
Купить можно пасхальные яйца, краски, а также материалы для праздничного украшения продуктов. В частности, продается луковая шелуха для окраски яиц по 70 рублей за 25 граммов.
С 25 апреля по 5 мая в столице будет проходить фестиваль "Пасхальный дар". В городе проведут 60 бесплатных экскурсий. Основная часть пройдет по местам, связанным с праздником Пасхи. Экскурсантам покажут старинные столичные храмы, а также расскажут о том, как несколько веков назад святили куличи и яйца.
По времени каждая прогулка будет длиться от полутора до двух часов. Рассказывать о городе и о празднике будут гиды известного проекта "Гуляем по Москве".
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