Виктория Скрипаль рассказала о разговоре с пострадавшей в Солсбери сестрой

Виктория Скрипаль заявила, что смогла связаться с пострадавшей в Солсбери двоюродной сестрой Юлией в начале июля. Она не уточнила, кто стал инициатором звонка.
"Она мне сказала, что она сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала", – цитирует Викторию Скрипаль РИА Новости.
По словам сестры, это был единственный разговор за последнее время. Юлия "не считает нужным" звонить или отвечать на письма. Виктория Скрипаль добавила, что она хотела бы поддерживать связь с семьей и получать новости о здоровье своего дяди.
Юлия и ее отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль пострадали во время покушения в городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, которое британские власти определили, как яд "Новичок".
Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. В Кремле категорически отрицают эту версию событий. Британские власти настаивают на этой версии, недавно стало известно, что под подозрением оказались бывшие и действующие сотрудники российской разведки.
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