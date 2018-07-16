Британские власти заподозрили сотрудников ГРУ в отравлении Скрипаля – СМИ

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Британские следователи полагают, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены действующими или бывшими сотрудниками ГУ Генерального штаба ВС России.

Как сообщает New York Times со ссылкой на анонимные источники, речь идет об агентах ГРУ, направленные к дому Скрипаля в Англии. Предполагается, что британские власти приближаются к установлению личностей причастных к операции.

В то же время следователи не исключают, что ответственной за произошедшее может быть другая российская разведывательная служба или ее частное подразделение, отмечает издание, пишет "Газета.ру".

В качестве одного из аргументов в пользу версии приводится информация о том, что перед высылкой дипломатов Лондон ознакомил власти других государств со свидетельствами взлома электронной почты Юлии Скрипаль 2013 году.

Покушение на бывшего разведчика Сергея Скрипаля произошло в марте 2018 года в городе Солсбери. Он и его дочь подверглись действию отравляющего вещества, которые британские власти относят к группе ядов "Новичок".

Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. В Кремле категорически отрицают эту версию событий.