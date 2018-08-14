Дебаты кандидатов на пост мэра Москвы стартовали 14 августа

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Дебаты кандидатов на пост мэра Москвы начались во вторник на телеканале "Москва Доверие". 14 августа кандидаты обсуждают тему "Развитие транспорта в столице".

Дебаты кандидатов будут проходить каждый вторник и четверг. По вторникам посмотреть дебаты можно в 19:10 на канале "Москва Доверие" и послушать на "Радио Москвы", каждый четверг в 20:15 на канале "Москва 24" и радио "Москва ФМ". В дебатах принимают участие четыре кандидата на пост мэра столицы.



Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила графики распределения бесплатного эфирного времени для публичных агитационных мероприятий с участием кандидатов на должность мэра столицы.

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".