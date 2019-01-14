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16:02

Названы четыре способа избавиться от зимней усталости

общество

16:02

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ученые назвали четыре способа борьбы с зимней усталостью, передает Independent. Они доказали, что синдром хронической усталости реален, и люди, страдающие от него, не симулируют болезнь и свои страдания.

Чаще всего хандра одолевает осенью и после новогодних праздников. Отсутствие солнечного света зимой негативно влияет на биологические процессы в организме. У людей вырабатывается больше гормона мелатонина, из-за чего у них появляется желание спать дольше. Причем чрезмерный сон также может провоцировать такую реакцию.

Специалисты в таких условиях советуют как можно чаще бывать на улице. К примеру, 20-минутная прогулка в обеденный перерыв поможет взбодриться, снизить кровяное давление и поднять настроение.

Спать лучше по восемь часов в сутки, причем ложиться и вставать в одно и то же время. Во второй половине дня нужно контролировать потребление кофеина. Еще один способ борьбы с усталостью – утренний поход в спортзал и умеренные физические нагрузки в вечернее время.

Также нужно соблюдать режим питания: по утрам вместо кофе употреблять углеводы, а на обед есть пищу с омега-3 жирными кислотами.

общество

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