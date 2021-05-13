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Иммунолог рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса

Мороз, жара или дождь? Как влияет погода на распространение COVID-19
общество медицина эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 объяснил, как погода влияет на распространение коронавируса. Он также рассказал, когда эпидемия пойдет на спад в России.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.

"Распространение вируса, конечно, зависит от погоды. Но в этом контексте еще нужно учитывать, что заражает человека не одна клетка вируса, а есть определенная заражающая доза. Для каждого человека она индивидуальна и зависит от его иммунитета. Но тем не менее в случае коронавируса речь идет о тысяче клеток", – объяснил в свою очередь Жемчугов.

Говоря о погодных явлениях, ветер, сильный мороз и яркое солнце практически останавливают распространение коронавируса на свежем воздухе, отмечает специалист.

Если на улице ветер, то человек, который вирус выделяет при дыхании, кашле, он никого не сможет заразить. Ветер сразу все частицы вируса уносит, рассеивает, и до соседнего человека это все может и не долететь. Если сильный мороз, температура ниже нуля – вирус тут же замерзает, гибнет. На солнце гибнет мгновенно – при прямых солнечных лучах, при высыхании слюны.
Владислав Жемчугов
доктор медицинских наук, врач-иммунолог

По словам Жемчугова, температура воздуха примерно от 0 до +10 градусов и влажность – самые благоприятные условия для распространения коронавируса на свежем воздухе.

"Чтобы защититься, если есть возможность в такую погоду соблюдать дистанцию, то, кончено, это будет идеально. А если какое-то мероприятие, где люди тесно стоят, там можно надеть маску даже на свежем воздухе", – сказал иммунолог.

Что касается конца эпидемии, по словам Жемчугова, она пойдет на спад в разных регионах в свое время. Все будет зависеть от иммунной прослойки конкретных территорий.

"Эпидемия закончится, когда все оставшиеся незараженные переболеют или будут провакцинированы. И это можно примерно просчитать", – заявил специалист.

Можно в каждом регионе взять цифру выявленных зараженных за все время, умножить ее на 10 – это будет количество невыявленных зараженных. Складываем эти две цифры с количеством вакцинированных. Это и будет иммунная прослойка.
Владислав Жемчугов
доктор медицинских наук, врач-иммунолог

Жемчугов заявил, что когда иммунная прослойка достигнет 60–70% в конкретном регионе, то там эпидемия пойдет на спад.

"Есть регионы, в которых эта иммунная прослойка все еще меньше 50%. И там нужно срочно вакцинировать людей, так как там возможна очередная вспышка коронавируса", – добавил иммунолог.

За последние сутки в России подтвердили 8 380 новых случаев COVID-19. Из них на Москву пришлось 2 787 случаев, на Санкт-Петербург – 741, на Московскую область – 643, на Ростовскую область – 199, на Воронежскую область – 129, на Нижегородскую область – 123, на Иркутскую область – 119.

Всего в РФ зарегистрировали 4 913 439 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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