Иммунолог рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 объяснил, как погода влияет на распространение коронавируса. Он также рассказал, когда эпидемия пойдет на спад в России.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.
"Распространение вируса, конечно, зависит от погоды. Но в этом контексте еще нужно учитывать, что заражает человека не одна клетка вируса, а есть определенная заражающая доза. Для каждого человека она индивидуальна и зависит от его иммунитета. Но тем не менее в случае коронавируса речь идет о тысяче клеток", – объяснил в свою очередь Жемчугов.
Говоря о погодных явлениях, ветер, сильный мороз и яркое солнце практически останавливают распространение коронавируса на свежем воздухе, отмечает специалист.
По словам Жемчугова, температура воздуха примерно от 0 до +10 градусов и влажность – самые благоприятные условия для распространения коронавируса на свежем воздухе.
"Чтобы защититься, если есть возможность в такую погоду соблюдать дистанцию, то, кончено, это будет идеально. А если какое-то мероприятие, где люди тесно стоят, там можно надеть маску даже на свежем воздухе", – сказал иммунолог.
Что касается конца эпидемии, по словам Жемчугова, она пойдет на спад в разных регионах в свое время. Все будет зависеть от иммунной прослойки конкретных территорий.
"Эпидемия закончится, когда все оставшиеся незараженные переболеют или будут провакцинированы. И это можно примерно просчитать", – заявил специалист.
Жемчугов заявил, что когда иммунная прослойка достигнет 60–70% в конкретном регионе, то там эпидемия пойдет на спад.
"Есть регионы, в которых эта иммунная прослойка все еще меньше 50%. И там нужно срочно вакцинировать людей, так как там возможна очередная вспышка коронавируса", – добавил иммунолог.
За последние сутки в России подтвердили 8 380 новых случаев COVID-19. Из них на Москву пришлось 2 787 случаев, на Санкт-Петербург – 741, на Московскую область – 643, на Ростовскую область – 199, на Воронежскую область – 129, на Нижегородскую область – 123, на Иркутскую область – 119.
Всего в РФ зарегистрировали 4 913 439 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай.
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