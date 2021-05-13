Иммунолог рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 объяснил, как погода влияет на распространение коронавируса. Он также рассказал, когда эпидемия пойдет на спад в России.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.

"Распространение вируса, конечно, зависит от погоды. Но в этом контексте еще нужно учитывать, что заражает человека не одна клетка вируса, а есть определенная заражающая доза. Для каждого человека она индивидуальна и зависит от его иммунитета. Но тем не менее в случае коронавируса речь идет о тысяче клеток", – объяснил в свою очередь Жемчугов.

Говоря о погодных явлениях, ветер, сильный мороз и яркое солнце практически останавливают распространение коронавируса на свежем воздухе, отмечает специалист.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог Если на улице ветер, то человек, который вирус выделяет при дыхании, кашле, он никого не сможет заразить. Ветер сразу все частицы вируса уносит, рассеивает, и до соседнего человека это все может и не долететь. Если сильный мороз, температура ниже нуля – вирус тут же замерзает, гибнет. На солнце гибнет мгновенно – при прямых солнечных лучах, при высыхании слюны.

По словам Жемчугова, температура воздуха примерно от 0 до +10 градусов и влажность – самые благоприятные условия для распространения коронавируса на свежем воздухе.

"Чтобы защититься, если есть возможность в такую погоду соблюдать дистанцию, то, кончено, это будет идеально. А если какое-то мероприятие, где люди тесно стоят, там можно надеть маску даже на свежем воздухе", – сказал иммунолог.

Что касается конца эпидемии, по словам Жемчугова, она пойдет на спад в разных регионах в свое время. Все будет зависеть от иммунной прослойки конкретных территорий.

"Эпидемия закончится, когда все оставшиеся незараженные переболеют или будут провакцинированы. И это можно примерно просчитать", – заявил специалист.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог Можно в каждом регионе взять цифру выявленных зараженных за все время, умножить ее на 10 – это будет количество невыявленных зараженных. Складываем эти две цифры с количеством вакцинированных. Это и будет иммунная прослойка.

Жемчугов заявил, что когда иммунная прослойка достигнет 60–70% в конкретном регионе, то там эпидемия пойдет на спад.

"Есть регионы, в которых эта иммунная прослойка все еще меньше 50%. И там нужно срочно вакцинировать людей, так как там возможна очередная вспышка коронавируса", – добавил иммунолог.

За последние сутки в России подтвердили 8 380 новых случаев COVID-19. Из них на Москву пришлось 2 787 случаев, на Санкт-Петербург – 741, на Московскую область – 643, на Ростовскую область – 199, на Воронежскую область – 129, на Нижегородскую область – 123, на Иркутскую область – 119.

Всего в РФ зарегистрировали 4 913 439 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай.