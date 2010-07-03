Билан выступит с повторным концертом в Самаре 29 сентября

12 сентября, 21:17
12 сентября, 21:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре даст новый концерт в городе 29 сентября. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Азаров в своем Instagram.
"Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию – Всемирному дню халяль", – написал Азаров.
Азаров заявил, что не думал встревать в произошедшую ситуацию, но из-за огромного количества сообщений поступить иначе не мог. Он добавил, что прекрасно понимает, что День города для многих является семейным праздником, отчего ему близки возмущения жителей Самары.
"И все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом – за это Дима точно заслужил второй шанс", – считает глава региона. Азаров уверен, что жители Самары простят Билана и проведут веселые выходные.
Ранее Дима Билан извинился за выступление на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Певец рассказал, что долгое время не употреблял алкоголь из-за проблем с пищеварением. По его словам, это сыграло с ним "злую шутку".
Билан сообщил, что перед концертом встретил друзей, с которыми выпил в гримерке коньяка. При этом он добавил, что не рассчитал дозу. Артист добавил, что готов выступить в Самаре бесплатно, а также подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения аппарат.
Заслуженный артист России был хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города в Самаре 8 сентября. После выступления жители обратились с петицией, в которой потребовали извинений от властей за приглашение певца. В ней отмечалось, что Билан "вел себя неадекватно", "издавал странные звуки вместо вокала" и "показывал неприличные жесты".
Билан извинился за концерт в нетрезвом виде
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