Фото: ТАСС/Zuma/Wu Zhuang
Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях 14–15 января в нескольких областях Центрального федерального округ. Это может способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха, сообщает Гидрометцентр России.
Ухудшение погоды прогнозируется 14 января ночью и утром 15 января в Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.
Подобные условия могут возникнуть из-за влияния мощного антициклона, который в предстоящие выходные и начале новой недели пройдет по территории округа.
Погода в столице на ближайших выходных будет морозной, но без осадков. 13 января ожидается до минус шести градусов днем. Ночью температура понизится до отметки минус 8–10 градусов. Примерно такая же температура ожидается и в воскресенье.
Атмосферное давление на выходных будет высоким и составит 766 миллиметров ртутного столба. Этот показатель превышает норму на 21 единицу, пояснили синоптики.
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