На следующей неделе москвичей ждет апрельская погода

На следующей неделе погода в столице будет соответствовать концу марта – началу апреля, сообщает "Интерфакс". Об этом заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура будет превышать норму на пять–шесть градусов. В понедельник и днем, и ночью температура не опуститтся ниже ноля, а в среду днем ожидается до плюс пяти и дождь.

Вильфанд отметил, что в последние несколько недель погоду в европейской части России определяет противостояние западного циклона и антициклона над восточной Европой.

Сейчас центральная Россия открыта влажным ветрам, которые принесут в столицу мокрый снег, дождь и тепло.

В воскресенье в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.