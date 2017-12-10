В воскресенье в столице ожидается сильный ветер и снег

Фото: портал Москва 24?Юлия Иванко

Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

Столбики термометров будут колебаться от 0 до 2 градусов тепла. Местами возможен туман, на дорогах может образоваться гололедица.

В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ближайшие дни в Москве ожидается оттепель. Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, принесет в столицу потепление до 3 градусов выше нуля и осадки.