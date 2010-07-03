Эксперт по этикету рассказала, что лучше не дарить начальнику

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Международный специалист по протокольному этикету Мария Буше объяснила, что правильно дарить начальнику и при каких обстоятельствах лучше преподнести подарок. О ее советах сообщает сайт "Аргументы и факты".

Шефу лучше не дарить какие-то личные подарки. Духи, набор для личной гигиены и любые вещи, которые человек подбирает себе сам на свой вкус очень неуместны в этом случае. Также неприемлемо дарить боссу предметы гардероба (например, галстук или бабочку). Такой подарок лучше оставить для близкого человека, а начальник может понять его двусмысленно.

Не стоит дарить юмористические шаржи и розыгрыши, отметила Буше.

"Они могут обидеть. Многие, конечно, любят подобные презенты, но вы должны точно знать, что ваш босс воспримет их адекватно. Особенно не советую экспериментировать в данном направлении тем, кто хотел бы продвинуться по карьерной лестнице. Вы можете переоценить чувство юмора руководителя, и тогда прощай повышение", – предупредила она.

Не стоит дарить какие-либо "санкционные" товары. К ним относятся деликатесы, запрещенные к ввозу на территории России (французские сыры, морепродукты). Эксперт поясняет, что вы можете стать жертвой "доброжелательных" коллег, которые могут сфотографировать это и подставить и вас, и начальника.

Также она отметила, что в случае выбора книги лучше убедиться, что ваш начальник любит этого автора или жанр. Если вы подарите книгу, которая боссу заранее неинтересна, то такой подарок окажется не самым удачным.

К неудачным подаркам можно отнести любые, которые считаются плохой приметой. Если ваш шеф – суеверный человек, то он может увидеть скрытый смысл в подарке. Буше отнесла к "суеверной запрещенке" ремни (они якобы ведут к энергетическому подчинению), носовые платки (к слезам), часы, ножи, ножницы, полотенца, тапочки (к скорой кончине), кошельки (к ухудшению финансового положения). Хотя эти приметы не имеют отношения к этикету, все равно лучше перестраховаться, добавила она.

Специалист добавила, что любые подарки боссу лучше дарить прилюдно. Не стоит делать этого тет-а-тет. Публичный подарок должен сопровождаться приветственной речью и быть подарен в удобное для руководителя время.

