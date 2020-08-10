Ученые рассказали, из-за чего лезвия одноразовой бритвы затупляются

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Научные специалисты из Массачусетского технологического института узнали, по какой причине щетина и волосы затупляют лезвия одноразовых бритв. Физики обнаружили, что после бритья лезвия практически не изнашивались, но на них были различные зазубрины и микротрещины, сообщает "Мир 24".

"Нас интересуют различные процессы, управляющие деформацией металлов, потому что их понимание поможет нам улучшить свойства сплавов. В этом исследовании было очень интересно узнать, почему твердое стальное лезвие становится тупым, если им разрезать мягкий материал", – говорил автор работы Цем Тасан.

В результате исследователи смотрели на бритвы и их состояние при помощи микроскопа до бритья и после. Стало известно, что после применения они практически не изнашивались, но затем на них были замечены микротрещины.

При этом подобных дефектов на бритвах появлялось все больше. Американские физики объясняют, что данный процесс возникает, так как волос покрыт маленькими чешуйками, усиливающими нагрузку на кончик лезвия, когда бритва используется не под прямым углом. В итоге чешуйки приводят к деформации бритвы, заключают эксперты.

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