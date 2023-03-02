Врач рассказала о разнице между витамином D и рыбьим жиром

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Рыбий жир давали в советское время для укрепления здоровья, поэтому у многих есть ассоциация, что он и витамин D – одно и то же. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-эндокринолога Елену Мамонтову.

По ее словам, оба вещества являются питательными. Они нужны организму для нормальной работы, а витамин D относится к категории жирорастворимых. Специалист подчеркнула, что он присутствует в обогащенном молоке, яйцах и рыбе.

"Рыбий жир – масляный продукт, который получают из тканей жирных сортов рыб, в частности, лосося, сельди и сардины. Такой жир считается важным источником омега-3 жирных кислот – эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA)", – объяснила эксперт.

Она добавила, что рыбий жир является диетическим источником витамина D и не нужен для нормального функционирования организма. Мамонтова рассказала, что витамин D можно употреблять вместе с рыбьим жиром.

"Подытоживая все выше сказанное, важно понимать разницу между витамином D и рыбьим жиром. Не стоит уповать на диетдобавку, если есть дефицит витамина D. В этом случае нужно использовать препараты строго по назначению врача", – заключила врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что полезные вещества сейчас присутствуют почти во всех продуктах. Она отметила, что недостаточное количество витаминов возникает весной, поскольку зимой организм требует их большого расхода. Эксперт уверена, что зимой в рацион питания входит тяжелая пища, которая влияет на микробиом.

"Доктор 24": витамин Д

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