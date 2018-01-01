Теплая погода с небольшими осадками установится в столице 1 января

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В первый день нового года в столице будет облачно и тепло. Днем температура воздуха поднимется от одного до трех градусов выше ноля, сообщают синоптики Гидрометцентра.
Ночью местами прошел небольшой снег, в светлое время суток также возможны небольшие осадки, а ранним утром – гололедица.
Ветер будет достаточно сильным: его средняя скорость составит до 10 метров в секунду, а при порывах он может усилиться до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Столица попала в очередную зону аномального тепла. В ночь с 31 на 1 января впервые за 68 лет не было снега, покров полностью сошел с московских улиц к праздникам.
При этом из-за аномального тепла в столице стали часто возникать зимние туманы. При этом видимость на дорогах резко сокращается до 200–500 метров.
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