Теплая и облачная погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь

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Теплая и облачная погода ожидается в Москве в последний день уходящего года, передает телеканал Москва 24. Воздух 31 декабря прогреется до +1... +4 градусов. Ожидаются небольшие осадки.

Ночью немного похолодает. Столбики термометров покажут до -2... 0 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Синоптики предупреждают о порывистое ветре – его скорость составит 12–17 метров в секунду.

1 января ожидается от 1 до 3 градусов тепла. Возможны небольшие осадки.

Ранее москвичей предупредили о тумане с сохранением в первой половине дня 31 декабря. Видимость составит 200–500 метров.

МЧС просит автомобилистов быть внимательными, проявлять осторожность за рулем и соблюдать скоростной режим. Пешеходам спасатели рекомендуют обозначить себя светоотражающими элементами.