У виртуального помощника МЭШ появилось имя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У виртуального помощника "Московской электронной школы" появилось имя. Пользователям будет помогать кот по имени МЭШик, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Голосование проходило на сайте "Школы большого города" и длилось две недели. Всего было пять вариантов – москвичи выбирали между Гиглавусом, МЭШиком, Котом Ученым (или Котом Умником), МЭШариком и МЭШонком. Чуть более 47% голосов получило имя МЭШик", – говорится в сообщении.

На втором месте оказалось имя Гиглавус – за него свои голоса отдали 42,1% пользователей.

Имя для виртуального помощника выбирали в два этапа. Сперва департамент образования и науки попросил горожан придумать свои варианты. Оставлять их нужно было на страницах ведомства в соцсетях. Из предложений выбрали наиболее популярные. За имена можно было проголосовать с 13 по 27 ноября.

Теперь кот МЭШик будет информировать о последних тенденциях в образовании, делиться подборками вебинаров и приложений. Также виртуальный помощник будет давать советы, поддерживать пользователей и радоваться успехам ребят.

В начале октября библиотека МЭШ пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике. Учащиеся теперь могут легко собрать экспериментальную установку, провести опыты, обсудить полученные результаты и сравнить их с результатами реальных экспериментов.

Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.

Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.