Космические уроки проведут 12 апреля в московских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские школы отметят День космонавтики специальными космическими уроками. Учащимся расскажут об освоении космоса и покажут фильмы о Вселенной, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В школе №2033 на востоке столицы в День космонавтики откроют цифровой планетарий. Это сооружение диаметром несколько метров с надувным куполом. На внутренней стороне купола установлен медиаэкран, который транслирует видеоизображение в специальном формате Fulldome", – рассказали в столичном департаменте образования.

Еще одна обсерватория также появится в школе № 2107. В школе № 2044 на северо-востоке столицы пройдет интерактивный конкурс "Парад планет", в рамках которого ученики создадут точные копии планет Солнечной системы.

Для учащихся школ № 1158 и 504 проведут экскурсию в Центр управления полетами в городе Королеве. Там смогут в прямом эфире пообщаться с космонавтами МКС: на связь выйдут Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

Ранее с 12 по 14 апреля ВДНХ приглашает москвичей и туристов на фестиваль "Пора в космос", где пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы и кинопоказы в честь Дня космонавтики.

А гости Музея космонавтики 12 апреля смогут отправить копии раритетных открыток адресатам по всему миру. Акцию "Передай космический привет" музей проведет вместе с "Почтой России". Первые поздравления с днем космонавтики горожане напишут в 11:30 в зале "Космонавтика – человечеству".