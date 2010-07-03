Космические уроки проведут 12 апреля в московских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московские школы отметят День космонавтики специальными космическими уроками. Учащимся расскажут об освоении космоса и покажут фильмы о Вселенной, сообщает портал мэра и правительства столицы.
"В школе №2033 на востоке столицы в День космонавтики откроют цифровой планетарий. Это сооружение диаметром несколько метров с надувным куполом. На внутренней стороне купола установлен медиаэкран, который транслирует видеоизображение в специальном формате Fulldome", – рассказали в столичном департаменте образования.
Еще одна обсерватория также появится в школе № 2107. В школе № 2044 на северо-востоке столицы пройдет интерактивный конкурс "Парад планет", в рамках которого ученики создадут точные копии планет Солнечной системы.
Для учащихся школ № 1158 и 504 проведут экскурсию в Центр управления полетами в городе Королеве. Там смогут в прямом эфире пообщаться с космонавтами МКС: на связь выйдут Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Ранее с 12 по 14 апреля ВДНХ приглашает москвичей и туристов на фестиваль "Пора в космос", где пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы и кинопоказы в честь Дня космонавтики.
А гости Музея космонавтики 12 апреля смогут отправить копии раритетных открыток адресатам по всему миру. Акцию "Передай космический привет" музей проведет вместе с "Почтой России". Первые поздравления с днем космонавтики горожане напишут в 11:30 в зале "Космонавтика – человечеству".
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