Арам Габрелянов стал генеральным директором радиостанции "РСН"

У радиостанции "Русской службы новостей" сменился генеральный директор: им стал председатель совета директоров "Известий" Арам Габрелянов.

Новый директор радиостанции приступит к исполнению обязанностей 1 июля.

Как заявил ИТАР-ТАСС сам Габрелянов, он не будет иметь отношения к ее редакционной политике.

Арам Габриелянов – создатель таблоидов "Жизнь" и "Твой День", основатель холдинга "Ньюс Медиа" и портала Lifenews.ru, глава совета директоров ОАО "Известия".