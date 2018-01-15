Слова "хайп" и "биткойн" могут попасть в толковые словари

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В Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук допустили включение в толковые словари слов "хайп" и "биткойн", заявила ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики института Ирина Левонтина.
Слова не попадут в учебный словарь русского языка со словником в 5 тысяч слов, уточнила она. Однако в словаре иностранных слов или новых слов их можно будет увидеть. "Хайп" и "биткойн" могут попасть и в большие толковые словарь русского языка – на 30 тысяч слов и более, сообщает Агентство "Москва".
Вопрос в том, когда их включать в словари. По мнению Левонтиной, делать это, не выжидая двух–трех лет, опрометчиво. Она пояснила, что словари содержат не просто упоминания слов, но и круг их значений и контексты употребления. Чтобы они сформировались, необходимо время, добавила научный сотрудник.
Она напомнила об отсутствии в России официального органа, определяющего, какие слова нужно включать в словари. Кроме того, решение о включении той или иной единицы в словарь принимает только его авторский коллектив, поскольку словарь – авторский продукт, заключила Левонтина.
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