Собянин уволил Шогурова с должности начальника Госинспекции по недвижимости столицы

27 сентября 2018, 11:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин освободил Сергея Шогурова от должности начальника Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
"Освободить Шогурова Сергея Юрьевича от замещаемой должности начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы в связи с переходом на другую работу", – говорится в распоряжении, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин произвел ряд кадровых перестановок и новых назначений в правительстве, в ходе которых бывший руководитель ВДНХ Екатерина Проничева возглавила новый комитет по туризму, а новым главой ВДНХ планируется назначить Сергея Шогурова.
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