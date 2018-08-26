Обновленная "Калужка" улучшит транспортное обеспечение 500 тысяч человек – Собянин

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Обновленное Калужское шоссе улучшит транспортное обеспечение для 500 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам мэра, после реконструкции шоссе стало центральной магистралью ТиНАО. Он напомнил, что Калужское шоссе включает в себя 18 искусственных сооружений, мостов, путепроводов, тоннелей, 18 пешеходных надземных и подземных переходов.

"Это высококачественная серьезная магистраль, над которой мы работали три с половиной – четыре года. Это серьезно улучшит транспортное обеспечение полумиллиона человека, снизит нагрузку с Варшавки, с Киевского шоссе, ну, и, конечно, даст возможность для общественного транспорта – сделана специально выделенная полоса", – сказал Собянин.

24 августа Сергей Собянин открыл движение по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД, в том числе по мосту через реку Пахру, двум путепроводам возле Ватутинок и СНТ "Ветеран-2" и 11 пешеходным переходам.

Мэр поблагодарил строителей за выполненную работу и назвал открытие Калужского шоссе хорошим подарком ко дню рождения столицы.

Таким образом, правительство Москвы завершило работы на последнем участке шоссе, реконструкция которого началась в 2014 году.