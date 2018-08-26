Обновленная "Калужка" улучшит транспортное обеспечение 500 тысяч человек – Собянин

26 августа 2018, 10:00
портал мэра и правительства Москвы
Обновленное Калужское шоссе улучшит транспортное обеспечение для 500 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
По словам мэра, после реконструкции шоссе стало центральной магистралью ТиНАО. Он напомнил, что Калужское шоссе включает в себя 18 искусственных сооружений, мостов, путепроводов, тоннелей, 18 пешеходных надземных и подземных переходов.
"Это высококачественная серьезная магистраль, над которой мы работали три с половиной – четыре года. Это серьезно улучшит транспортное обеспечение полумиллиона человека, снизит нагрузку с Варшавки, с Киевского шоссе, ну, и, конечно, даст возможность для общественного транспорта – сделана специально выделенная полоса", – сказал Собянин.
24 августа Сергей Собянин открыл движение по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД, в том числе по мосту через реку Пахру, двум путепроводам возле Ватутинок и СНТ "Ветеран-2" и 11 пешеходным переходам.
Мэр поблагодарил строителей за выполненную работу и назвал открытие Калужского шоссе хорошим подарком ко дню рождения столицы.
Таким образом, правительство Москвы завершило работы на последнем участке шоссе, реконструкция которого началась в 2014 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: