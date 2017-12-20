Фото:портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин уволил трех глав столичных районов – Филевского парка, Ховрино и Некрасовки. Причина – невнимательное отношение к запросам горожан, заявил мэр.

По его словам, первый отстранен из-за жалоб на неудовлетворительное содержание дорог, жалобы на второго были связаны с содержанием дворов. Третьего лишили должности за систематически несвоевременный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание контейнерных площадок, написал Собянин в своем официальном аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Ранее мэр столицы подписал распоряжение об увольнении Константина Середы с должности первого заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Должность Середа покинул по собственному желанию.