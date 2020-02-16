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Общество

17:12

Собянин рассказал о помощи женщинам с детьми в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программа обучения женщин, находящихся в отпуске по ходу за ребенком, действует в Москве. Благодаря ее молодые мамы могут бесплатно освоить новую профессию или повысить квалификацию, рассказал Сергей Собянин.

В эфире телеканала "Россия 1" он сообщил, что в городе работают учебный центр "Профессионал", центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера" и лучшие образовательные центры. Туда могут обратиться молодые матери.

В феврале программу расширили. Обучение теперь доступно для неработающих женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста – до семи лет (раньше – только до трех лет).

Женщины должны иметь гражданство РФ и постоянное место жительства или постоянную регистрацию в Москве. Бесплатное обучение организуют центры "Профессионал" и "Моя карьера".

Центр "Профессионал" планирует оборудовать детскую игровую комнату, чтобы мамы могли брать с собой детей. Длительность программ обучения – от 2 недель до 2 месяцев, есть и более продолжительные курсы. Участницы получают стипендию, размер которой определяется индивидуально в зависимости от программы.

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