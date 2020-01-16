Собянин поздравил с днем рождения Василия Ланового

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР актера театра и кино Василия Ланового. Поздравительное сообщение опубликовано на официальной странице мэра города в Instagram.

Градоначальник назвал Ланового "кумиром миллионов зрителей" и выразил к нему глубокое уважение за его профессиональные подвиги, трудолюбие и гражданскую активность.

"Приятно видеть его в рядах "Бессмертного полка", на городских субботниках, концертах, которые он собирает. Желаю имениннику здоровья! Живите долго и счастливо, Василий Семенович!" – написал мэр города.

Советский и российский актер театра и кино Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Народный артист СССР Василий Лановой сыграл десятки ролей на сцене и в кино. Одна из самых известных – Иван Варавва в фильме "Офицеры". Василий Семенович впервые вышел на сцену в 17 лет и уже больше 60 лет служит в театре имени Вахтангова.

В числе многих наград актера – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, ордена Александра Невского и Петра Великого, звание Героя Труда. Василий Семенович является председателем попечительского совета акции "Бессмертный полк".

