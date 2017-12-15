Реконструкция Калужского шоссе приближается к завершению – Собянин

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Реконструкция Калужского шоссе приближается к завершению. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"В мае этого года сделали дорогу от МКАД до Сосенок, а сегодня запустили участок от Сосенок до Ватутинок, три путепровода и мост через Десну", – отметил глава города.

15 декабря Собянин принял участие в церемонии открытия движения по отремонтированным участкам дороги.

Калужское шоссе расширяют до четырех-пяти полос в каждом направлении. При этом создают дублеры шоссе длиной 16,96 километра в обход населенных пунктов. В декабре 2017 года завершилась реконструкция дорог общей протяженностью 11,6 километра.

До конца 2018 года планируется построить еще два путепровода, мост через реку Пахра, обустроить пешеходные переходы и отремонтировать инженерные коммуникации. В настоящий момент трасса готова на 65 процентов.