Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил московских школьников, набравших максимальное число баллов на ЕГЭ. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он сообщил, что две московские школьницы получили по 400 баллов на ЕГЭ. Речь идет о Екатерине Гришиной и Ирине Бродской. Еще двое выпускников – Диана Петренко и Даниил Максимов – набрали за четыре экзамена по 399 баллов.

"Молодцы, выдающийся результат", – написал мэр.

Собянин рассказал, что они сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

Ранее директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение, в котором предложила предоставлять школьникам из неблагополучных семей сертификаты на оплату курсов подготовки к ЕГЭ.