Собянин: строительство детского парка "Остров мечты" вышло на финишную прямую

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Сергей Собянин сообщил, что тематический парк развлечений "Остров мечты" планируют открыть до конца текущего года.

Мэр отметил, что на данный момент "Остров мечты" напоминает строительную площадку, передает Агентство "Москва".

"Но, несмотря на бурную строительную деятельность, видно, что проект приближается к своей финишной черте, и я надеюсь, что в этом году будет запущен", – сказал Собянин, инспектируя ход работ в парке.

Председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев, в свою очередь, доложил мэру, что планируется к ноябрю текущего года закончить все работы. Он отметил, что 90% аттракционов уже установлено.

"Остров мечты" – это первый в России городской курорт, расположенный на берегу Москвы-реки. На территории появится самый крупный крытый тематический парк – место, где дети и их родители могут повеселиться от души, окунувшись в мир мультфильмов.

Объект будет полностью крытым, в нем расположатся тематический парк с аттракционами, городской променад и ландшафтный парк.

Ранее появилось видео строительства парка "Остров мечты".

