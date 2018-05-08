Собянин назначил нового заместителя префекта ЮЗАО

Фото: ТАСС/Zuma/Shawn Thew

Сергей Собянин назначил Анзора Алисултанова заместителем префекта Юго-Западного административного округа столицы. Подписанное распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

С переходом на новый пост Алисултанов освобождается от должности главы управы Бутырского района, отмечается в документе. Новый контракт с зампрефекта подпишут на один год.

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