Собянин поздравил Церетели с днем рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил с 86-летием президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Мэр направил народному художнику телеграмму с поздравлением.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся художников современности, чье творчество является гордостью отечественного искусства. Ваши выставки в Москве, других городах России и мира вызывают большой интерес поклонников живописи. Созданные вами памятники являются неотъемлемой частью общественного пространства нашей столицы", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Зураб Церетели родился в Тбилиси, учился в Тбилисской академии художеств и Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, также обучался во Франции, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

Церетели создал более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, провел свыше 40 персональных выставок. Среди наиболее известных его скульптурных работ – монументы "Дружба навеки" в Москве, "Добро побеждает зло" в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Париже, памятник "В ознаменование 300-летия Российского флота" в Москве.