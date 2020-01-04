Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:42

Собянин поздравил Церетели с днем рождения

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил с 86-летием президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Мэр направил народному художнику телеграмму с поздравлением.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся художников современности, чье творчество является гордостью отечественного искусства. Ваши выставки в Москве, других городах России и мира вызывают большой интерес поклонников живописи. Созданные вами памятники являются неотъемлемой частью общественного пространства нашей столицы", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Зураб Церетели родился в Тбилиси, учился в Тбилисской академии художеств и Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, также обучался во Франции, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

Церетели создал более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, провел свыше 40 персональных выставок. Среди наиболее известных его скульптурных работ – монументы "Дружба навеки" в Москве, "Добро побеждает зло" в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Париже, памятник "В ознаменование 300-летия Российского флота" в Москве.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика