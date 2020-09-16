В поликлинике МНИОИ им. Герцена бесплатно проверят на злокачественные образования кожи

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
День открытых дверей состоится 19 сентября в поликлинике Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Он будет посвящен ранней диагностике злокачественных образований кожи, сообщили в пресс-службе НМИЦ радиологии министерства здравоохранения РФ.
"Пройти обследование в этот день смогут все желающие. Свою консультацию предоставят ведущие специалисты в области онкологии. Крайне важно диагностировать данный вид рака на ранних стадиях, так как он развивается у человека в любом возрасте", – сообщили в пресс-службе.
Специалисты напомнили, что к симптомам рака кожи относится появление небольших уплотнений, окрашенных в красный, коричневый и черный цвета. Также они могут напоминать безобидные родинки.
День открытых дверей будет проходить с 9:00 до 13:00 в поликлинике по адресу улица Погодинская, дом 6, строение 1. Посетителям нужно взять с собой паспорт, полис ОМС, маску и перчатки. Также необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 150-11-22.
Ранее российский хирург Ренат Хайров рассказал, с чем может быть связано развитие рака у здорового человека. Среди факторов, по словам медицинского специалиста, пассивное курение.
Специалист ответил на вопросы об онкологии
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